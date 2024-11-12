أسعار النفط تستقر عالميا

نيوز – اقتصادي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في انتظار تقرير أوبك بعد أن أدت خطة التحفيز ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.

بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 68.07 دولار.

وانخفض الخامان بأكثر من 5% خلال الجلستين السابقتين.

وكشفت يوم الجمعة، عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل المحلية، لكن محللين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.

ومن المقرر أن يصدر التقرير لمنظمة المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء مما قد يؤثر على اتجاه الأسعار.