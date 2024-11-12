قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق

بغداد:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 149,000أربيل:سعر البيع: 150,100سعر الشراء: 150,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.