للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. العملات المشفرة تعادل اقتصاد فرنسا

وفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفعت قيمة سوق العملات الرقمية بنحو 25% منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يوم الأمريكية، لتصل إلى 3.12 تريليون دولار، حتى وقت كتابة التقرير، ما يعكس التفاؤل العام في الأسواق بعد انتخاب .وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا عام 2023 نحو 3.03 تريليون دولار، وفقًا لموقع trading economics.وحققت عملة بيتكوين، التي تستحوذ على أكثر من نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة، ارتفاعا ملموسا تجاوز 89 ألف دولار، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.ومنذ الأمريكية، قفزت عملة بيتكوين بنسبة 32%، لتبلغ 89599 دولارا، وسط توقعات بوصولها إلى 100 ألف دولار.وتقترب بذلك قيمة البيتكوين من إجمالي قيمة الفضة العالمية، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.جاء هذا النمو المتسارع في ظل توقعات إيجابية بمستقبل سوق العملات المشفرة، بعد فوز ترامب، حيث يُتوقع أن يدعم الرئيس الأمريكي الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يعزز نمو العملات الرقمية.ودفع هذا التفاؤل العديد من المستثمرين إلى الثقة بآفاق البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة إلى هذا .وخلال حملته الانتخابية، أبدى دعمه القوي للعملات المشفرة، حيث تعهد بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم".من أبرز وعوده كان إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التعدين المحلية، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة الأمريكية تجاه العملات الرقمية، مقارنةً بالرقابة الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس بايدن.وفي إطار تعزيز مكانة هذه الأصول، استثمرت صناعة الأصول الرقمية أكثر من 119 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في انتخابات الكونغرس، ما أدى إلى نجاحات ملحوظة، حيث تم استبعاد بعض المعارضين البارزين مثل شيرود براون، رئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ.علاوة على ذلك، حقق مرشحون مؤيدون للعملات المشفرة انتصارات في ولايات مثل ميشيغان وست فرجينيا وإنديانا، مما يعزز التوقعات بدعم قوي للعملات الرقمية في التشريعات المستقبلية.في هذا السياق، رأى مبروك شطوان، رئيس استراتيجية العالمية في Natixis Investment Managers، أن تبني لهذه السياسات قد يسهم في تعزيز نمو صناعة العملات المشفرة، خاصةً مع هيمنة الحزب الجمهوري على الكونغرس، ما يفتح المجال لتشريعات تدعم هذا القطاع.وتعتبر العملات المشفرة اليوم من أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين، مع توقعات بنمو مستمر في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.إلى جانب ذلك، يُعتبر إيلون ماسك، مؤسس تسلا وسبيس إكس، من أبرز حلفاء في دعم صناعة العملات المشفرة، فقد كان ماسك من أوائل الشخصيات التي دعت إلى اعتماد العملات الرقمية كأدوات استثمارية وحلول مالية مبتكرة، وساهم بشكل كبير في زيادة الاهتمام ببيتكوين ودوغكوين، ما عزز الإقبال على الاستثمار في الأصول الرقمية.