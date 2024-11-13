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إليكم أسعار الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
2024-11-13 | 03:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,617 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف
الدولار
مقابل الدينار
العراقي
في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
بغداد:
سعر البيع: 151,000
سعر الشراء: 150,250
أربيل:
سعر البيع: 151,000
سعر الشراء: 150,500
البصرة:
سعر البيع: 150,500
سعر الشراء: 149,900
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف
الدولار
إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
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