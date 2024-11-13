أسعار الدولار ترتفع

نيوز – محلي

شهدت أسعار ارتفاعاً مع إغلاق البورصة الرسمية مساء اليوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150750 ديناراً مقابل 100 دولار. وبلغت أسعار البيع بمحال الصيرفة بالأسواق المحلية في 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

