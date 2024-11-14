محافظ البنك المركزي يحث تركيا على فتح حسابات للمصارف العراقية

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البنك المركزي، في بيان ورد لـ نيوز، ان "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى نظيره محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان في إسطنبول".واوضح، ان "الطرفين، ناقشا انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين و تركيا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المصرفية بين الجارين".وأكد المحافظ خلال اللقاء، على "التعاون في مجال التسويات لمستخدمي البطاقات العراقية في تركيا، وحث المصارف التركية لفتح حسابات للمصارف العراقية لتوسيع قنوات تمويل استيراد السلع والخدمات من الجارة تركيا".وأضاف، أن "البنك المركزي التركي داعمٌ لخطوات المركزي في تنظيم العمليات المالية بين بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية".وتابع البيان، انه "في لقاء منفصل، اجتمع المحافظ علي محسن العلاق والوفد المرافق له مع الإدارات العامة لفروع المصارف التركية العاملة في العراق"، مشدداً على "ضرورة توسيع الخيارات التجارية المثمرة بين و خاصة في القطاع المصرفي".