مع نهاية الأسبوع.. الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل

وقال مصدر مطلع لـ نيوز، ان اسعار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150650 دينارا مقابل 100 دولار.وأضاف، أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار".أما في فقد سجل ارتفاعا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 150550 دينارا عراقيا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.