انخفاض أسعار الدولار في بغداد

‎وبلغت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح و لتسجل 150350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.‎أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في فقد بلغ سعر البيع 151250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.