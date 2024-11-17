إيران "تشكو العوائق المصرفية".. وتحدد شروطا ستزيد تجارتها مع العراق لـ20 مليار دولار

وقال رئيس غرفة التجارة صمد محسن زاده، في تصريحات نقلتها انباء فارس، ان "العراق يحتاج إلى الكثير من المنتجات الإيرانية، لكن دول مثل تركيا وباكستان والهند منافسون لنا في السوق العراقية".وأضاف انه "يمكن لرجال الأعمال شراء السلع التي يحتاجونها من هذه بتسهيلات مصرفية، بما في ذلك خطابات الاعتماد لمدة ستة أشهر وسنة واحدة".وأشار الى ان "التجارة بين والعراق حاليا في حدود 10 إلى 12 مليار دولار، لكن من خلال إزالة العوائق أمام تحويل الأموال في البلاد وعوائق النظام المصرفي في البلاد، يمكن زيادة التجارة إلى 20 مليار دولار".