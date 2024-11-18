أسعار الدولار في الأسواق العراقية

ادناه قائمة بالأسعار:بغداد:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,000أربيل:سعر البيع: 150,800سعر الشراء: 150,150البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 149,750علماً أن السعر من البنك المركزي، هو : 132,000 ألف دينار لكل فئة 100 دولار.