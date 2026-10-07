البنك المركزي يوضح أسباب رفع سعر صرف الدولار: كشرب المّر

وقال مدير للبنك في تصريح للتلفزيون الرسمي وتابعته ، ان "الظرف الاستثنائي الذي يمر به من اغلاق وانحسار الصادرات النفطية مما يسبب قلة في الواردات، حيث اعتمدت الحكومة في السابق على خصم الحوالة من البنك المركزي وهي تتراكم على الحكومة مما دعاها الى مناقشة الموضوع جديا ووصلنا في المرحلة الأخيرة لعملية جراحية لإنقاذ والعملية السياسية من خلال عملية تحوطية استثنائية لاستدامة الجانب المالي واحتياجات التمويل الموازنة".وأضاف ان "القرار تم اتخاذه بعجالة لكن هو بالحقيقة كشرب المر"، مبينا "اننا نعلم انه ستكون هناك مضاعفات من هذا القرار ولكن ستكون لها ارتدادات اقل ضررا لو استمر الوضع كما هو عليه".وتابع ان "الصناعة الوطنية لم تتحرك ساكنا لوجود استيرادات منافسة للمنتج الوطني وهو اقل سعرا، حيث ان هذا الموضوع سيحرك المنتج الوطني داخل البلد اذا كان مواده الأولية او البضائع التي تاتي من الخارج لا تسوي اقيامها، حيث سيعزز الصناعة العراقية والاعتماد على المنتج الوطني من المستورد".وبين ان "الفجوة الحاصلة في أسعار صرف الدولار بين السعر الرسمي والموازي هو عائد لعمليات التجارة وغير الشرعية، حيث ان من يشتري الدولار من خارج البنك المركز يلجا الى استيراد مواد لا تدخل الى جمرك او ضريبة ولا تفحص، وهذا الداعي لشراء الدولار خارج البنك المركزي رغم سعره العالي لكن يستورد بضائع لا تدخل ضمن السياق الوطني"، موضحا ان "الحكومة تعمل على ضبط الحدود وفحص البضائع الداخلة للعراق".وأوضح ان "البرلمان لها رأي في هذا الجانب وسيتم استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية".