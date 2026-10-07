الطاقة الدولية تسرّع ضخ 100 مليون برميل نفط من الاحتياطي

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الجماعية التي أطلقت في مارس 2026، في مسعى عاجل من الحكومات العالمية لكبح جماح أسعار الوقود التي سجلت مستويات قياسية، والتصدي لاضطرابات الإمدادات الناجمة عن تداعيات الحرب على .وأوضحت الوكالة أن الصراع في الشرق الأوسط ألحق أضرارا بالغة بقطاع مصافي التكرير وعطلت حركة ناقلات النفط عالميا، وقد دفع ذلك أسعار إلى مستويات غير مسبوقة في العديد من الأسواق، محولا هذا الوقود إلى مصدر قلق سياسي واقتصادي بالغ الخطورة على المستوى الدولي.وأشارت وكالة ، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، إلى أن إتمام عمليات السحب المعلن عنها سابقا في أسرع وقت ممكن، قد يضخ نحو 100 مليون برميل إضافية في السوق، غير أن محللين وحكومات لفتوا إلى أن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة تدخلا جديدا بهذا الحجم، بل هو تسريع لضخ الكميات التي تعهدت الدول بسحبها ضمن مبادرة مارس الماضي، ولم تصل إلى الأسواق بعد.