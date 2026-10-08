الدولار يتراجع في بغداد بعد قفزة كبيرة إثر قرار البنك المركزي

– اقتصاد



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي انخفاضاً، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة وأربيل، بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها أمس الأربعاء، إثر قرار البنك المركزي تعديل سعر الصرف.





وبلغ سعر البيع في محال الصيرفة ببغداد 167250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166250 ديناراً.

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 166800 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ168500 دينار صباح أمس الأربعاء، بتراجع بلغ 1700 دينار لكل 100 دولار.وبلغ سعر البيع في محال الصيرفة ببغداد 167250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166250 ديناراً.