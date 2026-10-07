مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بأكثر من المتوقع

وأوضحت البيانات أن مخزونات النفط الخام في هبطت بمقدار 3.2 مليون برميل، لتستقر عند مستوى 424.1 مليون برميل، ويأتي هذا الانخفاض متجاوزا توقعات المحللين في استطلاع لوكالة "رويترز"، والتي كانت ترجح تراجعا أكثر تواضعا بنحو 1.7 مليون برميل فقط.وعلى الرغم من هذا السحب العام، ارتفعت المخزونات في نقطة التسليم الرئيسية في "كاشينج" بولاية أوكلاهوما بمقدار 444 ألف برميل، بينما تراجعت صافي الواردات الأمريكية من الخام بنحو 53 ألف برميل يوميا.وفي جانب المنتجات المكررة، أظهرت البيانات مفاجأة للسوق، إذ صعدت مخزونات البنزين بمقدار 0.4 مليون برميل لتصل إلى 204.7 مليون برميل، في اتجاه عكسي تماما لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.كما استقرت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل وقود وزيت التدفئة دون تغيير يذكر عند مستوى 105.1 مليون برميل، مخالفة بذلك التوقعات التي كانت ترجح انخفاضا حادا بنحو 2.1 مليون برميل.من جهة أخرى، انعكس الطلب على الخام إيجابا على نشاط قطاع التكرير، حيث ارتفع معدل استهلاك النفط الخام في بمقدار 223 ألف برميل يوميا، وقفزت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتسجل 92.7% خلال الأسبوع المذكور.