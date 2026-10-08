انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

أسعار الجملة (شارع النهر):سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 صباح اليوم 968 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 964 ألف دينار، مسجلاً تراجعاً مقارنة بيوم أمس الأربعاء الذي سجل 978 ألف دينار.بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 938 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 934 ألف دينار.أسعار محال الصاغة:تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألف دينار و980 ألف دينار.تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألف دينار و950 ألف دينار.