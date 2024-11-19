الدولار يواصل الارتفاع

نيوز – اقتصاد

تواصل أسعار صرف الارتفاع، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.

وسجلت اسعار صباح اليوم 150500 دينار مقابل كل 100 دولار. وارتفعت أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية لتبلغ 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

