المرسومي: التعداد سيؤدي لزيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأقاليم

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز، ان التعداد العام للسكان سيؤدي إلى زيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأقاليم وانخفاض حصة الآخر لان عدد السكان هو المعيار الوحيد في توزيع مبالغ تنمية الأقاليم بين المحافظات.وشهد آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة في عهد النظام السابق.