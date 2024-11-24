إليك أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الاحد 24 تشرين الثاني 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,250



أربيل:

سعر البيع 151,000

سعر الشراء: 150,500



البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,250أربيل:سعر البيع 151,000سعر الشراء: 150,500البصرة:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.