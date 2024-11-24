أسعار صرف الدولار في العراق

وانخفضت أسعار عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل 150,200 دينار مقابل 100 دولار.كما انخفضت أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار.