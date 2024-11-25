النفط يتراجع لكنه في أحسن احواله خلال أسبوعين.. والأنظار تراقب توتر "دول الإنتاج"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.35 بالمئة إلى 74.91 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.97 دولار للبرميل بانخفاض 27 سنتا أو 0.38 بالمئة.وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي والبريطاني الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية منذ أواخر سبتمبر أيلول لتصل إلى أعلى مستويات التسوية منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أطلقت صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات والمملكة بعد الضربات التي وجهتها كييف إلى باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية.وقال ييب جون رونغ، استراتيجي في آي جي: "أسعار النفط تبدأ الأسبوع الجديد مع بعض التباطؤ الطفيف حيث ينتظر المشاركون في المزيد من الإشارات من التطورات الجيوسياسية وتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد النغمة".وارتفعت التوترات بين أوكرانيا وروسيا إلى مستوى أعلى في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى بعض التسعير لمخاطر التصعيد الأوسع الذي قد يؤثر على إمدادات النفط، بحسب رويترز.