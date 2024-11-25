بعد النخب والعمالة.. المصانع الإيرانية "تهاجر" الى العراق

وقال موقع "جهان صنعت نيوز"، انه بعد هجرة النخب والمتخصصين ومؤخراً هجرة العمالة البسيطة إلى المجاورة، جاء دور الصناعات للهجرة، وهو حدث مؤسف يمكن أن يهز أسس اقتصاد البلاد.وأوضح الموقع، ان مصانع الصناعات الغذائية تهاجر إلى في الآونة الأخيرة، وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، فإن كثافة هجرتها إلى ستزداد.ووفقاً للبيانات المنشورة، فأن الصناعة تعمل بأقل من 50% من طاقتها الاسمية خلال ستة عشر ربعاً متتالياً.وأشار حسن فروزانفر، عضو وفد غرفة تجارة طهران، إلى الأسعار الإلزامية، وقيود التصدير والاستيراد، والتضخم الكبير، والقضايا السياسية في التمويل الدولي، وتوقف الاستثمار الأجنبي في إيران، فضلا عن الاختلالات المختلفة في الطاقة والكهرباء، والمياه والغاز كأسباب للانخفاض وهي نسبة من القدرة الاسمية للصناعة.