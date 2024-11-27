تعرف على أسعار الدولار في الأسواق العراقية

بغداد:سعر البيع: 150,250سعر الشراء: 149,750أربيل:سعر البيع 150,250سعر الشراء: 150,000البصرة:سعر البيع: 150,250سعر الشراء: 149,50وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.