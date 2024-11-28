اسعار الدولار في بورصة بغداد مع الاغلاق

واصلت أسعار صرف الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، مع اغلاق التعاملات في بورصة .

وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151000 دينار مقابل 100 دولار.



اما الشراء فقد بلغ 149000 دينار مقابل 100 دولار.

