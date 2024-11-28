تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان

وقال السعداوي في بيان، "استئناف الرحلات من المطارات العراقية إلى مطار رفيق الحريري في اللبنانية بيروت الاسبوع المقبل".وأضاف أنه "تمت مفاتحة الجانب اللبناني وكذلك شركات التأمين المختصة بشأن استحصال الموافقات الخاصة بالرحلات بين ولبنان".وبيّن السعداوي، أن "الاسبوع المقبل سيشهد تسيير 7 رحلات من مطاري والنجف الاشرف الدوليين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت"، موضحا أن "الرحلات ستتوزع بواقع: سبع رحلات أسبوعية خمسة منها من مطار الدولي فضلا عن رحلتين من مطار الاشرف الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وسيتم زيادة الرحلات تباعا بعد تقييم حجم الطلب على الرحلات وبشكل تدريجي".