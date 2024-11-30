نفط العراق ينهي اسبوعًا بارتفاع لسعري 1%.. والأرباح 2.6 مليون دولار بأسبوع

وفي الأسبوع الماضي، بلغ متوسط سعر نفط المتوسط 71.57 دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط السعر في الأسبوع الذي سبقه 70.69 دولار للبرميل.ووفقا لذلك فأن نفط كسب اقل من دولار وتحديد 0.88 دولار لكل برميل بالمتوسط، وهو ما يعادل 2.6 مليون دولار إضافية خلال أسبوع.