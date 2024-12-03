الغاز في أوروبا لأعلى مستوياته

نيوز – اقتصادي

تفيد معطيات بورصة ICE بأن متوسط سعر بيع في بورصات أوروبا في بلغ مستواه خلال العام، وتجاوز قليلا 490 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبلغ متوسط تكلفة العقود الآجلة للغاز (الشهر المقبل) في تشرين الثاني 491.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وهذا بمقدار 35 دولارا، أو 7.7%، عن رقم أكتوبر– 455.9 دولار، لكنه أقل بـ 20 دولارا، أو 3.9%، عن رقم تشرين الثاني من العام الماضي - 511.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكذلك تجاوزت هذه الأسعار في نهاية تشرين الثاني، ولأول مرة منذ عام، حدود الـ 530 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأشار الخبراء إلى أن الأسعار آخذة في الارتفاع منذ تشرين بسبب بداية موسم التدفئة وعدم اليقين بشأن الإمدادات من - سواء عبر خطوط الأنابيب أو الطبيعي المسال.

وبلغ متوسط سعر صرف في أوروبا العام الماضي نحو 460 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وفي النصف الأول من العام الجاري، استقرت الأسعار إلى حد كبير، حيث بلغ متوسطها نحو 310 دولارات في الربع الأول ونحو 355 دولارا لكل ألف متر مكعب في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع مستوى ايار-حزيران 2021 - بداية الارتفاع السريع لسعر .

وفي الوقت نفسه، في نهاية شهر شباط من هذا العام، انخفض سعر صرف لفترة وجيزة إلى ما دون 250 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي الفترة 2021-2022، كانت أسعار في البورصة الأوروبية أعلى بشكل ملحوظ. لم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة في تاريخ تشغيل مراكز في أوروبا بالكامل - منذ عام 1996. ووصلت الأسعار إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022، وبدأت في الانخفاض في خريف العام نفسه.