ارتفاع جديد.. ما هي أسعار الدولار في الأسواق المحلية؟

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الثلاثاء 3 كانون 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 149,000

أربيل: سعر البيع 150,000 سعر الشراء: 149,000 البصرة: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 149,000

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

