الدولار يرتفع قليلاً في بغداد

وسجلت أسعار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,050 دينارا مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 149,900 دينار صباح اليوم.اما أسعار البيع في الأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.