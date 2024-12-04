نظرة على أسعار النفط العالمي والعراقي

وبلغ سعر خام 73.8 دولار للبرميل، وهو اعلى مستوى منذ 22 حين بلغ 74.6 دولار للبرميل، اما خام غرب تكساس فتجاوز الـ70 دولارا للبرميل وهو اعلى مستوى منذ 22 وبلغ حينها 71.2 دولار للبرميل.اما خام المتوسط فابنخفاض مستمر منذ 29 نوفمبر، حيث وصل عند الاغلاق 70.42 دولار للبرميل، وهو انخفاض نسبي مرتبط بانخفاض مؤقت طرأ عند الاغلاق على أسعار النفط العالمية حيث من المتوقع تسجيل خام ارتفاعا عند الافتتاح اليوم اسوة بأسعار النفط العالمية.