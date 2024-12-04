نظرة على أسعار النفط العالمي والعراقي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بطلب منه.. البرلمان يستضيف رئيس الوزراء اليوم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-508459-638688851744826969.jpg
نظرة على أسعار النفط العالمي والعراقي
اقتصاد
2024-12-03 | 23:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,029 مشاهدة
السومرية
نيوز-اقتصاد
وصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى لها في 10 أيام، وذلك مع التقارير التي تشير الى تمديد أوبك+ فترة تخفيض الإنتاج وكذلك انتهاء الهدنة في
لبنان
وعودة الحرب.
وبلغ سعر خام
برنت
73.8 دولار للبرميل، وهو اعلى مستوى منذ 22
نوفمبر
حين بلغ 74.6 دولار للبرميل، اما خام غرب تكساس فتجاوز الـ70 دولارا للبرميل وهو اعلى مستوى منذ 22
نوفمبر
وبلغ حينها 71.2 دولار للبرميل.
اما خام
البصرة
المتوسط فابنخفاض مستمر منذ 29 نوفمبر، حيث وصل عند الاغلاق 70.42 دولار للبرميل، وهو انخفاض نسبي مرتبط بانخفاض مؤقت طرأ عند الاغلاق على أسعار النفط العالمية حيث من المتوقع تسجيل خام
البصرة
ارتفاعا عند الافتتاح اليوم اسوة بأسعار النفط العالمية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
أمواله ستمنح لمرضى السرطان.. قانون "الغاء امتيازات الاردن" يتدرج في البرلمان
05:21 | 2024-11-30
هدنة لبنان تدفع أسعار النفط للاستقرار
09:56 | 2024-11-27
مجلس النواب يعقد جلسة "مهمة" اليوم.. ترجيحات بتمديد الفصل التشريعي
02:10 | 2024-11-26
النفط يرتفع رغم قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله
01:57 | 2024-11-26
اسعار النفط
خام برنت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البحر يبتلع ممثلة شهيرة خلال ممارستها اليوغا.. من هي؟
فن وثقافة
32.25%
09:36 | 2024-12-02
البحر يبتلع ممثلة شهيرة خلال ممارستها اليوغا.. من هي؟
09:36 | 2024-12-02
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الخميس المقبل؟
محليات
30.02%
03:07 | 2024-12-03
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الخميس المقبل؟
03:07 | 2024-12-03
بشرى الى أهالي ثلاث مناطق في بغداد
محليات
19.5%
01:43 | 2024-12-03
بشرى الى أهالي ثلاث مناطق في بغداد
01:43 | 2024-12-03
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم
محليات
18.24%
07:48 | 2024-12-03
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم
07:48 | 2024-12-03
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
من الأخير
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
من الأخير
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
العراق في دقيقة
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
العراق في دقيقة
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
Morning Live
التهرب الضريبي واجهة للفساد والدمار - حلقة ١٦٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-03
Morning Live
التهرب الضريبي واجهة للفساد والدمار - حلقة ١٦٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-03
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١٦٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-03
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١٦٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
طل الصباح
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
طل الصباح
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
من الأخير
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
من الأخير
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
العراق في دقيقة
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
العراق في دقيقة
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
Morning Live
التهرب الضريبي واجهة للفساد والدمار - حلقة ١٦٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-03
Morning Live
التهرب الضريبي واجهة للفساد والدمار - حلقة ١٦٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-03
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١٦٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-03
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١٦٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
طل الصباح
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
طل الصباح
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
اخترنا لك
بمناسبة اليوم العالمي للبنوك.. دعوة الى مراجعة شاملة لعمل المصارف بالعراق
03:21 | 2024-12-04
تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار في العراق
03:13 | 2024-12-04
قائمة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
02:19 | 2024-12-04
الدولار يرتفع قليلاً في بغداد
08:29 | 2024-12-03
ارتفاع جديد.. ما هي أسعار الدولار في الأسواق المحلية؟
03:01 | 2024-12-03
الغاز في أوروبا لأعلى مستوياته
02:04 | 2024-12-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.