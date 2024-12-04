الدولار يرتفع مجددا في العراق

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار صرف مساء اليوم الاربعاء مع اغلاق بوصتي والكفاح.

بغداد: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 149,000

أربيل: سعر البيع 1510,000 سعر الشراء: 150,000

البصرة: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 149,000

