بتكوين تتجاوز الـ100 الف دولار لأول مرة في تاريخها

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45 بالمئة منذ فوز في الانتخابات، الذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس، بحسب رويترز.وتتجه العملة لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على عشرة بالمئة للأسبوع الرابع على التوالي، كما أنها في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.وجعل ارتفاع قيمة بتكوين، واحدة من الفائزين فيما يسمى بتداولات المراهنة على سياسات ترامب، ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عامًا.وارتفعت قيمة بتكوين بنحو 130 بالمئة هذا العام وحده، وفق رويترز.