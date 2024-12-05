أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم الخميس

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف 5 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 150,550

سعر الشراء: 150,000



أربيل:

سعر البيع 150,350

سعر الشراء: 150,050



البصرة:

سعر البيع: 150,250

سعر الشراء: 150,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 150,550سعر الشراء: 150,000أربيل:سعر البيع 150,350سعر الشراء: 150,050البصرة:سعر البيع: 150,250سعر الشراء: 150,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.