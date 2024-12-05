الدولار يرتفع في بغداد مع إغلاق البورصة

وارتفعت أسعار مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 150500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150300 دينار مقابل 100 دولار.اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.