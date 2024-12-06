انخفاض خام برنت لأول مرة منذ 18 تشرين الثاني

وتسارعت وتيرة انخفاض العقود الآجلة (futures) لخام برنت، حيث تم تداولها بـ70.91 دولارا للبرميل الواحد بحلول الساعة 06:18 مساء بتوقيت .ووفقا لبيانات التداول، فقد انخفضت تكلفة العقود الآجلة لخام في بورصة ICE في لندن، التي يتوجب تسليمها في شباط القادم، إلى أقل من 71 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي.وتشير البيانات إلى انخفاض العقود الآجلة أيضا لخام غرب تكساس، واجبة التسليم في كانون الثاني القادم، بنسبة 1.82% إلى 67.06 دولار للبرميل الواحد.