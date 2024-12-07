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العراق يشارك باجتماع وزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)

اقتصاد

2024-12-07 | 06:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يشارك باجتماع وزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)
307 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

يشارك العراق في الاجتماع الوزاري الـ (26) لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي سيعقد يوم غد الاحد في جمهورية ايران الإسلامية.


وبحسب بيان لوزارة النفط ورد لـ السومرية نيوز، ترأس وفد العراق وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل وضم عدد من المسؤولين في الوزارة.

وعلى هامش حضور المنتدى التقى الوكيل اليوم السبت مع الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، تم خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، بحسب البيان.

واكد الوكيل حرص العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي من استيراد الغاز واستثمار الغاز الامثل في المستقبل القريب وفق الخطط التي اعدتها الوزارة وتوجهات البرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني.

واشار الوكيل الى ان العراق نفذ مشاريع عديدة لاستثمار الغاز المصاحب الذي بلغت نسب استثماره قرابة (70%) ، فضلا عن توقيع العقود لتطوير الحقول الغازية ومنها حقلي (المنصورية وعكاس)، مشيرا ان العراق يعتمد على الغاز لانتاج الطاقة الكهربائية.

واضاف اسماعيل ان العراق حقق خطوات متقدمة في عمليات تصدير الغاز السائل والمكثفات، وافتتح مؤخرا منصات اضافية للتصدير، وسيتم في العام القادم انشاء منصة لتصدير للغاز في ميناء الفاو الكبير، مشيرا ان العراق عاجلا ام اجلا سينظم كعضو اساسي في منظمة الدول المصدرة للغاز.

ورحب الامين العام للمنتدى بمشاركة الوفد العراقي ونقل تحياته الى رئيس مجلس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط، مشيرا ان ⁠العراق بلد نفطي مهم ولديه موارد طبيعية كثيرة وامكانات عالية ستمكنه من تصدير الغاز، معبرا عن رغبته ⁠ لزيارة العراق وتبادل الخبرات والامكانات، داعيا العراق لتنظيم زيارات للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في انتاج الغاز.

وقال مدير عام غاز الجنوب حمزة عبدالباقي ان الوزارة لديها مشاريع كبيرة وخطط مستقبلية لاستثمار الغاز المصاحب، فضلا عن مشاريع واعدة لزيادة الطاقة الانتاجية للوصول الى ( 1400) مقمق، مشيرا الى ان الوزارة لديها مشروع كبير لايقاف حرق الغاز ويتم متابعته من قبل وزير النفط، مؤكدا عزم الوزارة على ايقاف حرق الغاز في عام 2028.
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