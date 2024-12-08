الدولار ينخفض في العراق

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار صرف مساء اليوم، بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

بغداد: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,000

أربيل: سعر البيع 151,000 سعر الشراء: 150,000

البصرة: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,250

