سقوط الأسد يرفع اسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام 36 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 71.48 دولار للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 67.58 دولار للبرميل.أعلن مقاتلو المعارضة السورية على التلفزيون يوم الأحد أنهم أطاحوا بالرئيس الأسد، مما أدى إلى على سلالة عائلية استمرت 50 عامًا في هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة تجتاحها الحرب بالفعل، بحسب رويترز.