الدولار ينخفض في بغداد

وانخفضت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150700 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار.