النفط ينخفض عالميا

نيوز – اقتصادي

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بقوة أمس الاثنين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في وتقييم الأسواق للتطورات في .

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" بنسبة 0.61% إلى 67.94 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.51% إلى 71.77 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس الاثنين، صعدت أسعار الذهب الأسود مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الأوسط، وارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.75% إلى 68.37 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.45% إلى 72.14 دولار للبرميل.