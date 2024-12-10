إليكم أسعار الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 150,700

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع 150,900

سعر الشراء: 150,750



البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,250



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

بغداد:سعر البيع: 150,700سعر الشراء: 150,500أربيل:سعر البيع 150,900سعر الشراء: 150,750البصرة:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد