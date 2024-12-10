أسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً في بغداد

وانخفضت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150700 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في أسواق الصرافة المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.