إليكم أسعار الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,600



أربيل:

سعر البيع 150,550

سعر الشراء: 150,350



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,150



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,600أربيل:سعر البيع 150,550سعر الشراء: 150,350البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,150وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.