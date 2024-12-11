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إليكم أسعار الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
2024-12-11 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، اسعار صرف
الدولار
اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول/
ديسمبر
2024، في بورصات
بغداد
والبصرة وأربيل.
بغداد:
سعر البيع: 151,000
سعر الشراء: 150,600
أربيل:
سعر البيع 150,550
سعر الشراء: 150,350
البصرة:
سعر البيع: 150,500
سعر الشراء: 150,150
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف
الدولار
إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
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