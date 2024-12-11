"أراضي دبي" توقع اتفاقية مع مصرف التنمية لتعيينه أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري

وبحسب بيان رسمي لمصرف ورد للسومرية نيوز، جرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وزياد خلف، رئيس مجلس مصرف التنمية الدولي.وبحسب البيان، أكد بن غليطة على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دبي لتطوير بيئة استثمارية رائدة وجاذبة.ووقع الاتفاقية كل من البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، وهاني ادريس المدير التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، وذلك لاستيفائه كافة الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري.ويعدّ حساب الضمان العقاري هو الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية.ووفقاً للاتفاقية، يلتزم "مصرف التنمية الدولي" بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى الحساب والمصرف المركزي.من جانبه صرّح خلف، رئيس مجلس "مصرف التنمية الدولي": "نعتز بشراكتنا مع أراضي دبي، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة المصرف لدعم القطاع العقاري الحيوي. ونلتزم في مصرف التنمية الدولي بالعمل على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تربط بين الأسواق العراقية والإماراتية، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي. كما نولي اهتماماً كبيراً بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تركز على التحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة. انطلاقاً من دورنا في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم دبي في مسيرتها كمركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار."وتؤكّد أراضي دبي من خلال هذه الاتفاقية التزامها بتنظيم عمليات سير المشاريع العقارية، وتجدد حرصها على ترسيخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان حماية المستثمرين وتحفيز التنمية المستدامة.وفي هذا الصدد قال البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري: "تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسهم حساب الضمان العقاري في تنظيم عمليات التطوير وضمان حقوق جميع الأطراف. كما نعمل باستمرار على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات بما يعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة."