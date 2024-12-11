الأسواق المحلية تشهد انخفاضا في الدولار

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار صرف مساء اليوم الثلاثاء، بعد اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية.

بغداد:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,000



أربيل:

سعر البيع 150,500

سعر الشراء: 150,000



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,000