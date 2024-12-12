تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار في العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف 12 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,400



أربيل:

سعر البيع 150,350

سعر الشراء: 150,150



البصرة:

سعر البيع: 150,650

سعر الشراء: 150,300



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

بغداد:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,400أربيل:سعر البيع 150,350سعر الشراء: 150,150البصرة:سعر البيع: 150,650سعر الشراء: 150,300وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد