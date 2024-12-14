ماذا يعني دعم القطاع الصناعي في العراق؟ وماذا ستقدم المصانع الصديقة للبيئة؟

وقال المسلماوي في حديث لـ نيوز، إن "القطاع الصناعي هو القطاع القائد في دعم واسناد جميع القطاعات الأخرى"، الى ان "دعم هذا القطاع قادر على تحقيق السيادة، من خلال انشاء مصانع صديقة للبيئة تجعل يعتمد على صناعته المحلية".وأضاف المسلماوي، أن "البرلمان داعم لأي تشريع قانون يدعم الصناعة في وكذلك ندعم الحكومة بإيجاد خاص بالصناعة ودعم نشاطاتها".وتابع المسلماوي، أن "الصناعة في حال تطويرها في العراق، تعني تطوير الزراعة وتطوير السياحة والقطاعات الخدمية الأخرى، لما لها من تأثير مباشر على اقتصاد البلد".