العراق يطلق محطات وزن الشاحنات.. البضائع سترتفع مقابل عدم تهالك الطرق

وقال ريكاني خلال مؤتمر محطات الوزن المحورية، وحضره مراسل السومرية، إن "هذا المشروع كان المفترض تنفيذه منذ فترة طويلة"، مبينا ان "اكثر الجهات التي تعترض على تطبيق نظام الحمولات هي دوائر الدولة".واعتبر ان "عدم تطبيق نظام الحمولات يسبب خسائر كبيرة بسبب تضرر الطرق"، الى ان "كل الايرادات التي ستوفرها محطات الوزن ستذهب للمحافظات بحسب الرقعة الجغرافية".واعتبر ان "اسطول الشاحنات في قديم ويحتاج الى التطوير"، فيما توقع "تظاهرات لسواق الشاحنات على خلفية تطبيق نظام محطات الوزن المحورية".وأكد ريكاني ان "نظام محطات الوزن سيزيد تكلفة نقل البضائع لكن سيساهم في الحفاظ على الطرق".وتتلخص فكرة محطات الوزن المحورية، باخذ رسوم من الشاحنات خلال مرورها بالطرق تبعا للاوزان التي تحملها وذلك لغرض صيانة الطرق التي تتسبب الاوزان الثقيلة لشاحنات البضائع والصهاريج باتلافها.