مصافي الشمال تعلن اضافة 20 الف برميل يومياً لمصفى الصينية

وقال مدير عام شركة مصافي محمد حمود في بيان ورد لـ نيوز، إن "انجاز المشروع يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي التي تهدف الى زيادات الطاقات الانتاجية من المنتجات النفطية، والوصول إلى معدلات تلبي الحاجة الفعلية للبلاد وتحقق الاكتفاء الذاتي".وأضاف حمود ان "الجهد الوطني قد تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الكبير بفترة لم تتجاوز (٦) اشهر وتشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة الرابعة والخامسة في بطاقة (10الاف) برميل لكل منهما، لترتفع الطاقة التكريرية للمصفى من (30) الف برميل باليوم الى (50) الف برميل باليوم، وبمواصفات إنتاجية عالية".وتابع حمود ان "هذا الانجاز يضاف الى الإنجازات ومشاريع البناء والاعمار التي حققها الجهد الوطني في شركة مصافي والجهات الساندة خلال الفترة القليلة الماضية".وبحسب البيان، كان الجهد الوطني في شركة مصافي قد تمكن من إعادة إعمار ومصافي صلاح الدين 1و2 وعدد من الوحدات الإنتاجية الأخرى.