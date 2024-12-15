الدولار يستقر في بورصة بغداد

واستقرت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.