الاسهم الفرنسية تقود الأسواق الأوروبية للانخفاض

وتراجع المؤشر كاك الفرنسي 0.3 بالمئة بعد أن خفضت موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف البلاد يوم من Aa2 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وانخفضت أسهم البنوك بما في ذلك سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنحو 0.3 بالمئة لكل منها.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش.وتراجع سهم بورشه 1.3 بالمئة بعد أن لوحت بأنها قد تخفض قيمة حصتها في فولكسفاجن بما يصل إلى 20 مليار يورو (21 مليار دولار) وقالت إنها تتوقع أن تكون نتائج مجموعتها بعد لعام 2024 "سلبية بشكل كبير".وهوى سهم إنتين للمراهنات 3.8 بالمئة بعد أن أطلقت هيئة مكافحة الجرائم المالية في إجراءات قانونية ضد الوحدة المحلية لمالكة لادبروكس، متهمة إياها بانتهاك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.